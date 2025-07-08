На станции под Златоустом сошел с рельсов вагон

Из-за аварии на железной дороги в Челябинской области задерживается пассажирский поезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, сегодня, 8 июля, в 08:20 местного времени на станции Тундуш, расположенной на территории Златоуста, произошел сход одного порожнего вагона грузового поезда.

Пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд.

Причины произошедшего устанавливаются.

Прогнозируется незначительная задержка пассажирского поезда №147 «Нижневартовск – Астрахань».

Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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