До конца года роботы принесут уральским металлургам 2 миллиарда рублей

По итогам 2025 года накопительный эффект роботизации в Группе ММК составит 2 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», кумулятивный экономический эффект от внедрения RPA на ММК по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 2 миллиардов рублей. Об этом начальник управления экономики ПАО «ММК» Евгений Тарабаев рассказал на состоявшейся в Магнитогорске конференции по программной роботизации «Next Connect: сплав технологий».

По его словам, за последние четыре года компанией в различные цифровые решения и сервисы инвестировано около 4 миллиардов рублей, а полученный экономический эффект составил 4,7 миллиарда рублей. За этот период проработано 160 высокотехнологичных инициатив, реализовано 95 ИТ-проектов.

В качестве примера спикер привел систему «Оптимальный чугун» – модель, которая управляет и оптимизирует процесс закупки угольного и металлургического сырья, состав шихты, закладку и режимы работы доменных печей. Все это для того, чтобы получить чугун с лучшим соотношением цены и качества.

На ММК следуют всем ключевым IT-трендам. В их числе искусственный интеллект и связанные с ним технологии – машинное зрение, big-data, языковые, статистические и роботизированные модели. В синергии с роботизацией работают инструменты продвинутой аналитики рабочих процессов Process Mining и Task Mining. А для проактивного внедрения ИИ создан профильный Центр компетенций.

Говоря о цифровой стратегии Группы ММК, Евгений Тарабаев отметил, что для ММК затраты на RPA условно-постоянные, а эффект кумулятивный. «Каждый год входят в строй новые роботы, дающие компании экономию, при этом старые продолжают работать и тоже дают эффект. Только за 2024 год он составил около 500 миллионов рублей, а накопленный эффект с 2019 года превысил 1,2 миллиарда рублей. Мы ожидаем в 2025 году кумулятивный эффект, который мы получим от автоматизации, будет порядка двух миллиардов. Это очень серьезный инструмент оптимизации работы», – заключил Евгений Тарабаев.

Организатором 6-й конференции «Next Connect: сплав технологий» выступил Центр технологий роботизации «Некст» совместно с ПАО «ММК» и ООО «ММК-Информсервис» при поддержке партнеров: Primo RPA, Удостоверяющий центр «Газинформсервис», Ramax Group, VK Tech. Мероприятие собрало экспертов из IT, металлургии, телекоммуникаций, ритейла и других отраслей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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