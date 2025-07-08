Алкогольный рынок в России продолжает падать

Производство спиртного в России снижается за счет крепких напитков и коктейлей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , выпуск алкоголя в первом полугодии 2025 года снизился на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 739 миллионов литров. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль, РАТК).

При этом в январе-мае прошлого года снижение в годовом выражении составляло 20,4%.

Падение выпуска спиртного обеспечивает снижение производства водки (-10,9%, до 313,8 миллиона литров) и коньяка (-17%, до 34,5 миллиона литров).

В то же время выпуск вин в России продолжает расти. Тихих вин было произведено на 12,4% больше (176,6 миллиона литров), игристых – на 18,5% больше (72 миллионов литров).

Объем слабоалкогольных напитков и вовсе рухнул в 12 раз – до 7,25 миллиона литров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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