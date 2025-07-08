В Челябинске инженер МУП ПОВВ предстанет перед судом за взятку от застройщика

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера МУП ПОВВ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела по обвинению 64-летнего инженера по надзору за строительством группы капитального строительства производственного отдела производственно-технической службы МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» города Челябинска, обвиняемого в получении взятки в значительном размере за незаконные действия, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, пожилой челябинец весной текущего года предложил директору заказчика строительства одного из домов по улице Академика Макеева в Челябинске подписать исполнительной технической документации, необходимой для подключения здания к системе водоснабжения. При этом обещал не сообщать своему руководству, что в действительности технического надзора за строительством не было, а а экспертизы сетей водоснабжения и водоотведения на соответствие их установленным правилам не проводилось.

Необходимые для заключения договоров с МУП ПОВВ инженер подписал, сообщив посреднику о необходимости передачи ему определенной суммы.

Директор компании-застройщика сообщил о предложении в правоохранительные органы. Днем 5 мая текущего года сотрудника водоканала задержала полиция при передаче ему взятки.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Расследование уголовного дела в отношении посредника во взяточничестве продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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