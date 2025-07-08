У южноральцев появился еще один способ покупки гаджетов и аксессуаров

«МегаФон» внедрил новый способ покупки гаджетов и аксессуаров.

Жители региона чаще всего используют сервисы беспроцентной рассрочки для приобретения смартфонов – на них приходится 75% оплат по частям. На втором месте – аксессуары (11%), замыкает первую тройку настройка оборудования (4%), которая включает в себя установку на гаджет программ и приложений, настройку устройств умного дома и другие услуги. Такие выводы сделали эксперты «МегаФона» после анализа применения сервисов BNPL (Buy Now, Pay Later – «покупай сейчас, плати потом») в собственных каналах продаж.

Для удобства жителей воспользоваться беспроцентной рассрочкой теперь можно прямо в мобильном приложении. Здесь можно активировать лимит средств для оплаты покупок в интернет-магазине оператора – например, гаджетов и сим-карт к ним. Сумма на лимите составит до 149 тысяч рублей.

Наличие лимита ни к чему не обязывает клиента – возвращать нужно будет только сумму, потраченную в интернет-магазине. Если он решит им воспользоваться, можно будет выбрать условия погашения: период рассрочки может составить от 1,5 до 12 месяцев, при этом при выборе срока выплаты до 3-х месяцев комиссия составит 0%. Партнером в предоставлении средств выступает финансовый сервис «Мокка».

«BNPL существенно облегчает жизнь потребителю, а наличие такой опции прямо в мобильном приложении поможет не только приобрести желаемый товар прямо сейчас, но и сделать это по «бесшовному» пути: сразу после активации лимита клиент может перейти из нашего мобильного приложения в интернет-магазин «МегаФона», – отметила Фарида Ахундова, руководитель бизнес‑юнита финансовых продуктов и сервисов «МегаФона».

Челябинск, Виктор Елисеев

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