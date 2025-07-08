В Челябинской области муниципальное предприятие сливало неочищенные отходы в реку Урал

Природоохранная прокуратура выявила нарушения закона в деятельности муниципального предприятия в Верхнеуральске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Магнитогорская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны водных объектов.

Выяснилось, что МУП «Благоустройство», эксплуатирующее очистные сооружения на территории Верхнеуральска, сбрасывает стоки в реку Урал, не имея разрешения на пользование водным объектом.

В сточных водах выявили превышение установленных нормативов допустимого сброса аммоний-иона, взвешенных веществ, нефтепродуктов, хлоридов, сульфатов, фосфатов, а также превышение санитарно-микробиологических показателей.

Кроме того, предприятие не согласовало перечень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий и не внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками за 2024 год.

Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля за 2024 год в министерство экологии региона также представлен не был.

По результатам рассмотрения представления прокурора предприятие приступило к устранению нарушений, главный инженер привлечен к дисциплинарной ответственности.

Директор оштрафовали в общей сложности на 10,5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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