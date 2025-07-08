На Южном Урале запретили продажу 42 тонны узбекских нектаринов и персиков

В Челябинской области Россельхознадзор приостановил оборот 42 тонн узбекских нектаринов и персиков, в которых выявлена плодожорка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, 3 случая заражения фруктов выявили на складе временного хранения в Челябинске.

В поступивших на территорию области из Узбекистана партии нектаринов весом 20,5 и партии персиков 1,5 тонны выявлена восточная плодожорка, в партии нектаринов общим весом 20,1 тонны выявлена калифорнийская щитовка.

Нектарины, зараженные калифорнийской щитовкой, выпущены в оборот, так как наличие щитовок на плодах не несет угрозы окружающему растительному миру и человеку.

Ввоз на территорию Российской Федерации другой зараженной подкарантинной продукции согласно требованиям Евразийского экономического союза был запрещен.

Управление Россельхознадзора выдало владельцам грузов уведомления о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции.

Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований после проведения обеззараживания.

Еще 1,5 тонны персиков, зараженных восточной щитовкой, будут уничтожены: такое решение принял собственник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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