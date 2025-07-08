В Челябинске стартовал процесс о национализации «Южуралзолота»

В Челябинске прошло предварительное заседание по иску о возврате «Южуралзолота» государству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , заседание Советского районного суда Челябинска по ходатайству защиты владельцев «Южуралзолота» и ряда других компаний, подконтрольных вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову, а также представителей прокуратуры, проходило сегодня, 8 июля, в закрытом режиме.

Судья постановил провести следующее заседание в пятницу, 11 июля.

Напомним 3 июля стало известно об иске Генеральной прокуратуры Росси, требующей изъять у Константина Струкова и его доверенных лиц акций золотодобывающего холдинга, а также активов еще десяти компаний.

В ведомстве считают, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре считают основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

В связи с этим надзорное ведомство требует вернуть ПАО «Южуралзолото Группа компаний», УК «ЮГК», компанию «Хоум», занимающуюся вентиляцией и кондиционированием под брендом «Уралвент», и ООО «Бизнес-Актив» (управляет деловым центром «Челябинск-Сити») в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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