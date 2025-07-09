9 июля ожидаются следующие события – Челябинск

09.07.2025, среда

09:00 Челябинск – Занятие по умному фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

11:00 Челябинск – Пешие прогулки с экскурсией по парку «Сад Победы» (ул. Героев Танкограда, 75)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Гриб Мухомор» в детском летнем клубе «РостОК» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

12:00 Челябинск – Встреча «Дарите ромашки любимым» в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Цветочная рапсодия» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

14:00 – 17:00 Челябинск – Правовая неделя – семейные консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

14:00 Челябинск – Встреча в лагере летнего чтения «Читун»: читаем рассказ М.М. Пришвина «Лисичкин хлеб» для детей 7-11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Полосатое настроение» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в) (по записи)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Иммерсивная экскурсия по памятным местам Великой Отечественной войны «Челябинск героический» (Алое поле, Храм Александра Невского)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, площадка у паровоза «Красный коммунар»)

16:00 Челябинск – Праздничный концерт «Ромашковая Россия» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Занятие в шахматном клубе Сергея Карякина (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

17:00 – 18:00 Челябинск – Мастер-класс «Импровизация на сцене» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

17:00 Челябинск – «НЕквартирник про любовь» – музыкально-поэтическая акция на площадке у речного фонтана (ул. Кирова, 78)

19:00 Челябинск – Показ научного кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

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