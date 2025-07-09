Челябинец предстанет перед судом за табачный контрафакт на 18 миллионов рублей

Полиция нашла в боксе южноуральца 142 тысячи пачек контрафактных сигарет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи отдела полиции «Курчатовский» завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а также незаконного использования чужого товарного знака.

В ходе следствия установлено, что в декабре 2024 года 31-летний челябинец приобрел табачные изделия, оклеенные поддельными федеральными специальными марками, и хранил их в нежилом боксе на территории Курчатовского района. В общей сложности полиция обнаружила у мужчины более 142 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 18 миллионов рублей. Товар он планировал продать.

Кроме того, ущерб от незаконного использования товарных знаков, принадлежащих одному из ведущих российских производителей табачной и никотинсодержащей продукции, превысил 3,2 миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube