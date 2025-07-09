Силовики нагрянули в структуру мэрии Челябинска, замешанную в скандалах на рынке школьного питания

Силовые структуры провели обыски в компаниях – участницах сговора на торгах по организации школьного питания в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , следственные мероприятия прошли на работу и дома у руководителей предприятий и бизнесменов в рамках уголовного дела о картельном сговоре.

Напомним, в мае текущего года Челябинское УФАС России заявило о признаках картельного сговора на торгах по организации школьного питания. Речь идет о 27 закупках, проводившихся в 2022-2024 годах.

Участниками картеля стали АО «Уральский комбинат питания» (принадлежит администрации Челябинска), ООО «Детское общественное питание – ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два индивидуальных предпринимателя.

Заказчиками закупок являлись образовательные организации Челябинска и области.

По данным антимонопольщиков, предприятия, принимавшие совместное участие в торгах, использовали антиконкурентные модели «единственный поставщик» и «единственный победитель».

При этом участники сговора использовали общую инфраструктуру (IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП), имели длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения, совместно принимали управленческие решения.

Целью сговора было обеспечение победы конкретного участника и поддержание цен на торгах.

Фактический доход участников сговора составил около 90 миллионов рублей.

Материалы антимонопольного дела передали в правоохранительные органы.

Это не первый раз, когда антимонопольщики выявляют сговор на рынке школьного питания в Челябинской области. Так, в конце 2023 года в сговоре по контрактам на организацию процесса в 106 школах (на 2 миллиарда рублей) обвинили комитет по делам образования Челябинска и «Уральский комбинат питания».

Челябинск, Виктор Елисеев

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