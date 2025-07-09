В четырех районах Челябинска может ухудшиться качество воды

Челябинцев предупредили о возможном ухудшении качества водопроводной воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, сегодня, 9 июля, предприятие начало технологические переключения между водоводами для выполнения работ по переврезке на новый водовод в Сосновском районе.

В связи с этим возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска.

Ухудшение качества воды может наблюдаться с 9 по 15 июля.

Жителей Челябинска просят отнестись с пониманием к возможным трудностям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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