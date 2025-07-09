Южноуральцы отказываются от звонков по телефону

Челябинцы всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров.

Жители Челябинской области все реже совершают телефонные звонки, предпочитая общение в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 13%, а мобильная передача данных выросла на 37%. Интерес к классическим звонкам в основном падает у молодежи, при этом наиболее активно осваивать альтернативные способы связи начали пользователи старше 56 лет. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Снижение интереса к классическим звонкам особенно заметно у молодой аудитории. С января по май 2025 года у пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 20%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос на 27%. Похожая динамика наблюдается и у миллениалов в возрасте 25-35 лет: традиционные звонки у них сократились на 15%, а мобильная передача данных выросла на 36%.

Между тем все активнее цифровые способы связи осваивает старшее поколение. У аудитории 56+ объемы «голоса» упали на 12%, а показатель интернет-трафика увеличился на 36%.

Более консервативно ведут себя пользователи средних возрастов. У аудитории 36-55 лет голосовой трафик снизился на 11%, тогда как сетевой трафик вырос на 40%.

К традиционным звонкам в Челябинской области прибегают в основном мужчины – на них приходится 51% голосового трафика против 49% у женщин.

При этом в мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не аудио. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp, на втором месте – Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple.

Эксперты «МегаФона» после анализа обезличенной информации подтверждают, что абоненты стали чаще звонить в мессенджерах. Примечательно, что в Челябинской области жители все чаще предпочитают видеть при общении лицо собеседника и выбирают для таких диалогов WhatsApp. Так, в июне количество видеозвонков увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Telegram объем трафика, потраченного на звонки, вырос в 3,4 раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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