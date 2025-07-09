Россиян обманывают от имени маркетплейсов

Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, новая волна мошенничества связана с тем, что злоумышленники все чаще представляются сотрудниками известных маркетплейсов – Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и других площадок. Подробности схемы приводит телеграм-канал «Вас обманывают».
Неизвестные звонят россиянам от имени службы поддержки интернет-магазина. Собеседники говорят, что на счете покупателя замечены «подозрительные операции», предлагают вернуть средства или сообщают о неполадках с аккаунтом. В ходе беседы аферисты выманивают персональные данные собеседника.
Челябинск, Виктор Елисеев
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