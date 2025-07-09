Экс-министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и его подельников оставили в СИЗО

Бывший глава министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и его подельники останутся в СИЗО еще на три месяца.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мещанский районный суд Москвы продлил меру пресечения министру дорожного хозяйства и транспорта Алексею Нечаеву, экс-министру Дмитрию Микулику, замначальника правового управления областного миндортранса Сергею Куликову, начальнику правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анне Курьяновой, а также бывшим руководителям ЗАО «Южуралавтобан» Александру Зырянову и Константину Зарипову. Об этом сообщил официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.
В СИЗО они останутся еще на три месяца.
Напомним, задержания в министерстве начались в декабре прошлого года, когда по подозрению в злоупотреблении полномочиями в СИЗО отправили первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Станислава Харченко – давнего соратника главы региона, работавшего с ним еще в мэрии Норильска.
В середине февраля текущего года по подозрению в коррупционных преступлениях были задержаны и отправлены в Москву Нечаев, Микулик, Куликов, Зырянов и Зарипов. В мае к ним присоединилась Курьянова.
По данным следствия, все они могли быть причастны к растрате бюджетных средств на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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