Прокуратура потребовала у администрации Ашинского района вернуть иномарку бизнес-класса, купленную за счет бюджета

Прокуратура не оценила находчивость южноуральских чиновников, решивших во что бы то ни стало покататься на Toyota бизнес-класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство обратилось в арбитражный суд региона с иском о признании недействительными договоров купли-продажи и аренды автомобиля, заключенных администрацией Ашинского района и подведомственным ей ООО «Коммунальный сервис».

По мнению прокуратуры, чиновники муниципалитета проявили неуместную смекалку, чтобы получить в свое распоряжение иномарку бизнес-класса.

Сначала глава и собрание депутатов района увеличили уставный капитал ООО «Коммунальный сервис». Эта принадлежащая мэрии структура занимается уборкой дорог и обращением с отходами. Но дополнительные средства, направленные предприятию из районного бюджета, предназначались отнюдь не для совершенствования работы фирмы. Они были нужны для покупки автомобиля «Toyota Avalon».

Машину ООО купило без конкурентных процедур. А затем – передало в аренду администрации Ашинского района, чтобы было на чем возить главу района. При этом муниципальный бюджет, фактически заплативший уже за приобретение иномарки, продолжал нести затраты – на сей раз оплачивая аренду автомобиля собственной структуре.

Таким образом районные чиновники не только нарушили требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, но и обошли установленный российским правительством запрет на допуск к конкурсным процедурам иностранных товаров, подчеркивают в надзорном ведомстве. А следовательно, бюджетные средства были израсходованы неэффективно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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