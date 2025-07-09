Челябинские водители сбили за полгода почти 250 пешеходов

Почти 250 челябинцев пострадали в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, с начала 2025 года на территории города зарегистрировано 245 наездов на пешеходов, из них 35 ДТП – по вине пешеходов.

За нарушения правил дорожного движения привлечено более 5 тысяч 440 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам. За то же время сотрудники ГАИ привлекли к ответственности около 2210 пешеходов.

Госавтоинспекциия города напоминает водителям о необходимости снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Пешеходам также следует помнить, что переходить дорогу необходимо только по пешеходным переходам, при этом необходимо обязательно убедиться в своей безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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