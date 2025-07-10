10 июля ожидаются следующие события – Челябинск

10.07.2025, четверг

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

10:00 Челябинск – Правовой всеобуч «Персональный консультант» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

11:00 Челябинск – Лекция «Несбывшаяся мечта, или Почему не работают диеты» в рамках проекта «Академия ЗОЖ» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

11:00 Челябинск – «Читательский дневник на 5!»: читаем «Веселые стихи» Бориса Заходера (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

13:00 Челябинск – Лекция, посвященная мобильным приложениям Wildberries и OZON (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

14:00 Челябинск – Консультация по вопросам семьи, материнства и детства, а также прием членов семей участников СВО (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации и зал периодики)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

16:00 Челябинск – Встреча с писательницей Лилианой Арстановой «Любая душа – строка в прекраснейшей книге судеб…» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка аттракционов)

18:00 Челябинск – Видеоконцерт симфонической музыки «Культура в парке» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

18:00 Челябинск – Программа для детей «Сказочный вечер у Лукоморья» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, детский городок у «Лукоморья»)

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