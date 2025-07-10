В центре Копейска электросамокатчик сбил пятилетнего ребенка и сбежал

В Копейске возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате наезда электросамоката.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел рядом с торгово-развлекательным комплексом «Слава» в пригороде Челябинска.
Водитель арендованного электросамоката сбил 5-летнего мальчика, после чего скрылся. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.
В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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