Студентов с инвалидностью ждут на «Профессиональное завтра – 2025»

Продолжается заочный этап VIII Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью. Цель конкурса – совершенствование профессиональных и надпрофессиональных компетенций обучающихся в вузах, обеспечивающих формирование профессиональной мотивации, выбор траекторий профессионального развития и трудоустройства в условиях инклюзивного общества.

Студенты Ресурсного учебно-методического центра Челябинского государственного университета ежегодно становятся призёрами и победителями конкурса в различных номинациях. В этом году очный финал «Профессионального завтра» пройдёт в Государственном университете управления.

Конкурс проводится в два этапа:

I этап проходит в заочном формате с 30 июня по 30 октября;

II этап (очный финал) пройдёт в Москве со 2 по 4 декабря.

Регистрация участников осуществляется до 30 сентября

Номинации:

исследовательский проект;

бизнес-проект (стартап-проект);

социальный проект;

технологический проект (полезное изобретение);

медиапроект.

««Профессиональное завтра» – это уникальная возможность для наших студентов не только представить свои идеи и разработки на всероссийском уровне, но и получить ценный опыт, экспертную оценку, а главное – шанс заявить о себе будущим работодателям, –отмечает начальник РУМЦ ЧелГУ Наталья Романович. – Мы гордимся успехами наших ребят на предыдущих конкурсах и абсолютно уверены в их потенциале! РУМЦ ЧелГУ готов оказать всестороннюю поддержку участникам: от консультаций по оформлению заявки до подготовки к защите проекта».

Напомним, в прошлом году на конкурсе наши студенты выступили со своими проектами сразу в нескольких номинациях и заняли призовые места.

Подробная информация о требованиях к конкурсным работам и регистрация размещены на сайте.

Для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья работает горячая линия РУМЦ ЧелГУ по вопросам профориентации, получения высшего образования и содействия трудоустройству – телефоны: +7(800) 302-71- 55, +7(351) 799-71-55, электронная почта rumc@csu.ru.

Челябинск, Софья Артемьева

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