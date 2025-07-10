Уральские металлурги начали выпуск проката с уникальным покрытием

На ММК освоили выпуск уникального для России металлопроката с инновационным покрытием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», технология производства уникальной металлопродукции разработана Научно-техническим центром ПАО «ММК» совместно со специалистами группы Главного прокатчика.

Металлопрокат с новым легированным покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния (Zn-Al-Mg сплав) обеспечивает большую долговечность, надежность и экономическую эффективность стальных конструкций и изделий. В частности, цинкалюмомагниевое покрытие 80-го класса по защитным свойствам по результатам испытаний превосходит классическое цинковое покрытие 275-го класса, что позволяет снизить массу наносимого покрытия на металлопрокат, обеспечив при этом рост срока эксплуатации конечных объектов и изделий.

Благодаря синергии катодной защиты цинка и барьерного эффекта плотных оксидных слоев алюминия и магния покрытие на основе Zn-Al-Mg обеспечивает в разы большую защиту от коррозии, чем обычный цинк, даже в условиях повышенной влажности, агрессивных сред, в том числе в области прибрежных морских территорий, промышленных предприятий. Коррозионная стойкость при этом многократно увеличивается, что подтверждается соответствующими испытаниями в камерах соляного тумана.

Кроме того, присутствие легирующих элементов в покрытии позволяет реализовать уникальный эффект самовосстановления мелких повреждений поверхности, предотвращая развитие ржавчины даже на кромках, значительно продлевая срок службы изделий.

Наконец, высокая адгезия покрытия открывает широкие возможности для нанесения полимерных покрытий с сохранением всех технических требований при испытании готовой продукции, что позволяет многократно увеличить службу изделий из проката с новым видом покрытия.

Новое покрытие также обладает хорошими показателями прочности и формуемости. Результаты испытаний образцов продемонстрировали высокие показатели пластичности покрытия при одновременном сохранении его высочайших защитных свойств. Все это наряду с повышенной твердостью нового покрытия и его устойчивостью к истиранию является дополнительными преимуществами при изготовлении деталей кузовов автомобилей, а также других изделий с вытяжкой поверхности.

Кроме того, уменьшенная масса покрытия и изделий с возможностью вторичной переработки отвечают современным экологичным подходам к защите окружающей среды.

Указанные свойства позволят успешно применять продукцию с данным видом покрытия в строительной индустрии, в том числе направления легковозводимых зданий, автомобилестроении, сельском хозяйстве.

Инновационная продукция ПАО «ММК» с цинкалюмомагниевыем покрытием является гарантированным комплексным решением, обеспечивающим долговечность изделий и экономию на их эксплуатации на всем жизненном цикле готового продукта клиентов компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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