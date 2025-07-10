Жители Металлургического района Челябинска на полдня остались без воды

Несколько десятков домов в Металлургическом районе Челябинска оказались без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ, в связи с проведением ремонтных мероприятий на водоводе улицы 50-летия ВЛКСМ временно прекращена подача воды в жилые дома, частные дома и административные здания.

Без воды остались обитатели домов, расположенных по адресам:

улица 50-летия ВЛКСМ, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9б, 11;

улица Жукова, 44а, 44б, 46а, 46б, 50а, 52а;

1-й Прокатный переулок, 2, 4;

улица Дегтярева, 100;

улица Саянская, 26а;

улица Доменная, 43, 45.

Также без водоснабжения остаются дома частного сектора по улицам Доменной (дома с 36 по 62), Саянской, Андижанской, Чукотской (дома с 1 по 10 частного сектора).

Работы проводятся с 10:00 до 18:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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