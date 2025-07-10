Южноуральцы нашли новое любимое озеро

Туристы все чаще выбирают для отдыха челябинские озера.

Челябинские озера стали пользоваться большей популярностью среди местных жителей и путешественников из соседних регионов в летнем сезоне-2025. Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных, в июне объем потребленного трафика вблизи водоемов увеличился примерно на 10%. В тренде у жителей – отмечать праздники на лоне южноуральской природы вдали от городской тишины.

Наибольшей популярностью у челябинцев этим летом пользуются следующие локации:

озеро Кременкуль,

озеро Увильды,

озеро Калды,

озеро Чебаркуль,

озеро Тургояк.

Лидер прошлого года – озеро Увильды – уступил первое место, но этим летом по-прежнему входит в топ-3.

Самыми популярными днями для посещения южноуральских водоемов стали 13 и 14 июня, выходные и праздничные дни. В эти даты на берегах озер прокачали на 27% больше трафика, чем в обычный будний день. Отдыхающие активно звонят близким, общаются в мессенджерах и слушают музыку онлайн.

Интересуются челябинскими озерами и путешественники из других регионов. Чаще других отдохнуть на водоемы отправляются туристы из Свердловской области, Башкирии, Москвы и Московской области, Югры, Самарской области.

«Ежегодно отдохнуть на челябинских озерах приезжают тысячи жителей Южного Урала и соседних регионов. Каждый выбирает отдых по душе: в палатке, на базе отдыха или арендованном доме. При этом важно, что путешественники всегда остаются на связи, могут воспользоваться необходимыми цифровыми услугами и связаться с близкими при помощи мобильного интернета. Средняя скорость передачи данных в наиболее популярных местах отдыха может достигать 50 Мбит/с, этого достаточно для того, чтобы отправить друзьям фото с отдыха или послушать любимую музыку онлайн», – отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

В 2025 году телеком-оператор провел модернизацию сети в регионе, которая затронула более 30 объектов. В частности, 4G-сигнал прокачали в Челябинске, Магнитогорске и Озерске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2025, РИА «Новый День»

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