В России снизился спрос на свадебный гардероб

Россияне стали реже покупать свадебные платья и костюмы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом полугодии 2025 года средний чек покупки свадебного женского платья вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% – до 29 тысяч 903 рублей. Таковы данные агрегатора «Чек Индекс».
При этом число покупок снизилось на 5%.
В свою очередь, мужские костюмы на свадьбу подорожали на 6% – до 9 тысяч 142 рублей. Спрос на них упал ровно на столь ко же.
«Снижение объема покупок свадебных платьев происходит в рамках продолжающегося тренда на снижение числа регистрации браков. В частности, в прошлом году по данным официальной статистики было на 7% меньше браков, чем в 2023 году, и на 15% меньше, чем в 2022 году. В текущем году тренд сохраняется», – отмечают в «Чек Индексе».
Кроме того, растет и число молодоженов, предпочитающих заключать союзы без пышных церемоний.
Челябинск, Виктор Елисеев
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