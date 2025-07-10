В России снизился спрос на свадебный гардероб

Россияне стали реже покупать свадебные платья и костюмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом полугодии 2025 года средний чек покупки свадебного женского платья вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% – до 29 тысяч 903 рублей. Таковы данные агрегатора «Чек Индекс».

При этом число покупок снизилось на 5%.

В свою очередь, мужские костюмы на свадьбу подорожали на 6% – до 9 тысяч 142 рублей. Спрос на них упал ровно на столь ко же.

«Снижение объема покупок свадебных платьев происходит в рамках продолжающегося тренда на снижение числа регистрации браков. В частности, в прошлом году по данным официальной статистики было на 7% меньше браков, чем в 2023 году, и на 15% меньше, чем в 2022 году. В текущем году тренд сохраняется», – отмечают в «Чек Индексе».

Кроме того, растет и число молодоженов, предпочитающих заключать союзы без пышных церемоний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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