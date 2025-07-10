На Южном Урале силовики накрыли подпольную нарколабораторию. Изъято больше 40 кило «синтетики»

В Челябинской области задержали пятерых организаторов наркопроизводства.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», подпольный цех по производству и фасовке синтетического наркотика организовали на Южном Урале пять участников межрегиональной группировки.
В ходе расследования оперативники регионального УФСБ России изъяли около 40 килограммов готового вещества, оборудование и прекурсоры. Произошло это в июне текущего года.
По данным пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, сеть распространения наркотиков охватывала несколько регионов.
В отношении пяти задержанных возбуждены уголовные дела по признакам производства и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Организаторам нарколаборатории грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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