На Южном Урале силовики накрыли подпольную нарколабораторию. Изъято больше 40 кило «синтетики»

В Челябинской области задержали пятерых организаторов наркопроизводства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , подпольный цех по производству и фасовке синтетического наркотика организовали на Южном Урале пять участников межрегиональной группировки.

В ходе расследования оперативники регионального УФСБ России изъяли около 40 килограммов готового вещества, оборудование и прекурсоры. Произошло это в июне текущего года.

По данным пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, сеть распространения наркотиков охватывала несколько регионов.

В отношении пяти задержанных возбуждены уголовные дела по признакам производства и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Организаторам нарколаборатории грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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