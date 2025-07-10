Экс-сотрудник «Челябинскавтодора» предстанет перед судом за взятку дорожной плиткой

В Челябинской области задержали пятерых организаторов наркопроизводства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор». Он обвиняется в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года южноуральцу привезли 10 тонн дорожной плитки и выложили ею дорожки на его земельном участке. Посредник действовал в интересах собственника ООО «ДорстройГрупп». За это сотрудник «Челябинскавтодора» обещал без проблем принять работы по ремонту автомобильной дороги Лазурный – Дубровка – граница Сосновского района.

В ходе расследования на имущество обвиняемого стоимостью свыше 9,8 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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