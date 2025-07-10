«Светофор» в Челябинской области вновь заподозрили в нарушениях

Челябинские антимонопольщики выявили признаки нарушения в работе логистического центра торговой сети «Светофор».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ранее служба инициировала проверку в отношении ООО «Челябинск Ритейл» (управляет магазинами торговой сети в регионе).
По результатам анализа деятельности компании ведомство установило, что ООО «Челябинск Ритейл» заключает договоры поставки продовольственных товаров с неравными условиями для различных поставщиков.
Антимонопольщки отметили, что ритейлер устанавливает неограниченные сроки оплаты поставленных товаров, оставляет за собой возможность одностороннего возврата нереализованного качественного товара, а также использует для разных категорий поставщиков различную систему расчетов.
«Особое внимание антимонопольной службы привлекло превышение предусмотренных законодательством сроков оплаты товаров. В частности, оплата партии пряников была произведена на 78-ой день вместо максимально допустимого срока в 40 дней», – отметили в УФАС.
На основании выявленных признаков нарушения Челябинское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Челябинск Ритейл».
В случае установления вины логистическому центру грозит административный штраф.
Напомним, зимой этого года в работу торговой сети уже находили нарушения. Тогда Россельхознадзор обвинил компанию в нарушениях оборота животноводческой продукции.
Челябинск, Виктор Елисеев
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