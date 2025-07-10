Доля расходов на еду в общей массе трат россиян не снижается, несмотря на рост благосостояния

За 20 лет доля расходов россиян на еду не изменилась: сейчас этот показатель, как и в 2004 году, составляет около 30% от общих расходов. При этом индекс физического потребления домохозяйств в России вырос в 2,3 раза.

«Согласно экономическому закону Энгеля и опыту других стран, эта доля должна была снизиться по мере роста благосостояния, – отмечает telegram-канал FMCG Report. – Это произошло, например, в большинстве стран Восточной Европы, где она сократилась с тех же 30% до 15%-20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в России доля трат на еду и прочие товары первой необходимости выше, чем в странах с сопоставимым ВВП на душу населения.

По мнению экспертов, одной из причин отсутствия динамики является деформированная структура относительных цен: товары, потребление которых за 20 лет выросло максимально, подорожали меньше всего и наоборот.

Изменилась продовольственная корзина: доля базовых продуктов снижается, но растут траты на деликатесы, органику, готовую еду, питание вне дома. Два последних фактора усиливаются возрастающим стремлением к экономии времени – россияне готовы переплачивать и выбирают продукты с более высокой добавленной стоимостью.

Свою роль сыграл и опережающий рост цен на продукты, связанный с феноменом «инфляции для бедных», так как продукты занимают большую долю в структуре потребления малообеспеченных домохозяйств.

«С одной стороны, россияне стали лучше питаться; с другой – высокие расходы на питание сдерживают инвестиции в человеческий капитал», – резюмируют эксперты.

Челябинск, Софья Артемьева

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