В Челябинске маршрутным автобусом управлял водитель, лишенный водительских прав

Полиция, выехавшая на ДТП, обнаружила за рулем маршрутного автобуса лишенного прав водителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 9 июля, в 12:10 коло дома 5/1 на Копейском шоссе.

По предварительным данным 48-летний водитель автобуса «Волгабус» резко затормозил. В результате один из пассажиров упал в салоне – 74-летний мужчина получил повреждения.

При оформлении ДТП инспекторы установили целый ряд нарушений: водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, не был пристегнут ремнем безопасности. Автобус оказался неисправен и не имел оформленной в установленном порядке диагностической карты.

Мало того, при проверке документов выяснилось, что водитель автобуса уже лишен водительских прав. Его отстранили от дальнейшего управления транспортом, а пассажирам предложили искать другие возможности доехать до пункта назначения.

Сегодня, 10 июля, районный суд отправил челябинца под административный арест на 7 суток.

В настоящее время проводится проверка в отношении компании-перевозчика, допустившей к управлению транспортным средством водителя, не имеющего на это права.

Челябинск, Виктор Елисеев

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