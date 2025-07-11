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Пятница, 11 июля 2025, 06:56 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

11 июля ожидаются следующие события – Челябинск

11.07.2025, пятница

  • 09:00 Челябинск – Занятие по фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)
  • 11:00 Челябинск – Юридическое бюро (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
  • 12:30 Челябинск – Пенная вечеринка в честь закрытия творческих гостиных (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2а)
  • 13:00 Челябинск – Игровая программа «Отгадай-ка» (ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2а)
  • 13:00 Челябинск – Праздничная игровая программа «Вместе веселее» (ДК «Сокол», пос. 1-й Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)
  • 14:00 Челябинск – Встреча с юристом по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации и зал периодики)
  • 15:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
  • 15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
  • 16:00 Челябинск – Мероприятие «Все в шоколаде» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
  • 19:00 Челябинск – Летний кинотеатр (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
  • 19:00 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

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