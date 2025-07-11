В Челябинской области подросток на питбайке сбил четырехлетнюю девочку

Под Челябинском задержали несовершеннолетнего питбайкера, сбившего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла в среду, 9 июля, в Еткульском районе.

Около 17:00 у дома №24 по улице Чекмарева в селе Еманжелинка водитель, управший питбайком, сбил четырехлетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенка с травмами увезли в Челябинскую областную клиническую больницу.

Позднее питбайкерка задержали. Им оказался 17-летний юноша, не имевший права на управление транспортными средствами. В отношении него составлены административные материалы по трем статьям КоАП РФ. Питбайк помещен на штрафстоянку.

«Госавтоинспекция напоминает: кроссовый мотоцикл относится к категории спортинвентаря и предназначен для передвижения по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. С управлением кроссовым мотоциклом не всегда могут справиться даже взрослые люди, а для подростков они и вовсе часто становятся смертельной «игрушкой», – предупредили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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