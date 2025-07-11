На пяти железнодорожных переездах в Копейске на месяц ограничат движение

Копейчане месяц проведут в «транспортном аду» из-за масштабного ограничения автомобильного движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, с 12 июля по 15 августа 2025 года на железнодорожных переездах города будут производиться работы по их асфальтированию и ремонту настилов.

Дорожные работы запланированы:

на железнодорожном переезде «10 км» на улице Линейная;

на железнодорожном переезде «8 км» на улице Пестеля;

на железнодорожном переезде «201 пост» на улице Федячкина;

на железнодорожных переездах «23 км» и «25 км» в поселке Старокамышинск.

Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе автодороги поочередно.

Время осуществления работ с 8:00 до 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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