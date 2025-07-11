Уральские металлурги более чем на четверть снизили объем вредных выбросов за семь лет

ММК с 2017 года более чем на четверть снизил выбросы загрязняющих веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», об этом рассказал главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров выступая на сессии «Чистый воздух как фактор экологического благополучия в регионах», прошедшей в рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Как рассказал представитель комбината, ПАО «ММК» с 2017 года является участником федерального проекта «Чистый воздух», в котором для предприятия установлен целевой показатель по сокращению выбросов приоритетных загрязняющих веществ на 20,8% или 39,98 тысячи тонн в 2026 году.

Для достижения данной цели в компании разработана программа, включающая 20 мероприятий с планируемыми инвестициями 60,3 миллиарда рублей. За счет реализации 14 мероприятий уже достигнуто снижение выбросов на 18,1% или 34,8 тысячи тонн. Инвестиции составили 56,9 миллиарда рублей.

«Ежегодно мы сохраняем положительную динамику снижения выбросов загрязняющих веществ. Реализация инвестиционных проектов позволила нам снизить выбросы загрязняющих веществ на 27,4% и улучшить качество атмосферного воздуха в городе в 3,9 раза по сравнению с базовым 2017 годом», – сообщил Игорь Бурмистров.

Ключевые инвестиционные проекты ММК последней пятилетки направлены на обновление первого передела и на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Так, в 2019 году реализован один из масштабных и экологически значимых проектов ММК – строительство новой аглофабрики. Проект позволил вывести из эксплуатации устаревшую аглофабрику №4. При строительстве были использованы наилучшие доступные технологии, что существенно повысило экологическую безопасность производства.

В период с 2019 по 2024 годы введены в работу: системы аспирации доменных печей, конвертеров и отделения перелива чугуна, дуговых сталеплавильных печей, двересъемные машины с беспылевой выдачей кокса на трех коксовых батареях.

Строительство новых газоочистных установок позволило исключить неорганизованные выбросы над аэрационными фонарями зданий в доменном, кислородно-конверторном, электросталеплавильном цехах. По результатам 2024 года новые газоочистные установки суммарно уловили 60 тысяч тонн пыли.

Продолжается работа по реализации мероприятий, направленных на снижение выбросов оксида углерода и сероводорода. В частности, проведена реконструкция 4-х воздухонагревателей и заменены 4 агломашины. После выхода на проектную мощность в 2025 году участка безводного охлаждения доменного шлака, жалобы жителей на запах сероводорода отсутствуют, а также отсутствуют и превышения на ближайших постах мониторинга.

Ключевым мероприятием по снижению выбросов в атмосферный воздух стало строительство комплекса коксовой батареи №12. Реализация этого проекта позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11 тысяч тонн в год. Комплекс новой коксовой батареи включает 28 систем аспирации с остаточной запыленностью не более 10 миллиграммов на кубический метр; установку десульфурации, снижающей выбросы диоксида серы в 27 раз, до 30 миллиграммов на кубический метр; установку денитрификации уменьшающая выбросы окислов азота в 7 раз, до 150 миллиграммов на кубический метр. Кроме того, комплекс оснащен замкнутой оборотной системой водоснабжения и биохимической установкой, очищающей до 300 кубометров стоков в час.

Как отметил спикер, важным элементом экологического контроля является мониторинг и оценка воздействия предприятия на окружающую среду. Существующая сеть мониторинга атмосферного воздуха, состоящая из 11 стационарных постов Росгидромета и ММК, а также 4 передвижных постов комбината, позволяет оценивать качество воздуха в городе в непрерывном режиме.

«Всего ежесуточно мы выполняем около 3 тысяч замеров концентраций загрязняющих веществ, 375 замеров метеорологических параметров. Информация о качестве воздуха на границе санитарно-защитной зоны размещается на сайте ММК в онлайн режиме, а также передается в Центр экологического мониторинга Челябинской области», – рассказал Игорь Бурмистров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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