Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев: Проект «Новая школа» «Единой России» создает уникальные возможности для абитуриентов и школьников региона

В разгаре приемная кампания: выпускникам предстоит сделать ответственный шаг – выбрать, где учиться дальше. Ректор Челябинского государственного университета, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель общественного совета федерального проекта «Единой России» «Новая школа» Сергей Таскаев выделил ключевые возможности, на которые стоит обратить внимание абитуриентам, и рассказал о вкладе вуза в реализацию партпроекта.

Главная цель «Новой школы» – обеспечение доступного и качественного образования, включая дополнительное, для всех детей области. ЧелГУ как активный участник проекта создаёт среду, отвечающую самым современным требованиям.

«В современных условиях при выборе вуза критически важна развитая и работающая инфраструктура, – подчеркнул Сергей Таскаев. – ЧелГУ может предложить: комфортабельные общежития в шаговой доступности, собственную хоккейную площадку (подарок Русской медной компании и ХК «Трактор»), поле для мини-футбола. Осенью откроем новый физкультурно-оздоровительный комплекс».

Фото Станислава Кикосова

Ректор отметил растущую популярность здорового образа жизни: спортивные объекты университета круглый год используются не только студентами, но и школьниками близлежащих районов. Вуз активно развивает это направление, привлекая известных спортсменов.

Сергей Таскаев напомнил, что «Новая школа» – это не только современные здания, но и повышение качества образования, внедрение инновационных педагогических технологий и усиление патриотического воспитания.

ЧелГУ предоставляет студентам редкую возможность параллельно с основной специальностью получить военно-учётную. Ежегодно более 100 студентов получают военные билеты.

Фото Инны Головановой

«Обучение ведется на действующей технике по соглашению с Минобороны России, Правительством Челябинской области, ЧелГУ и ЮУрГУ, – пояснил ректор. – Преподаватели – офицеры с боевым опытом. Студенты проходят сборы в войсках, принимают присягу».

Для будущих абитуриентов в ЧелГУ действуют масштабные программы: участие в региональных губернаторских и инженерных классах, собственная сеть «Университетских классов» (около 400 школьников), где углубленно изучают предметы и готовятся к поступлению, проекты «Детский университет», «Малая Академия», научно-популярный лекторий «Зеленый понедельник» в ботаническом саду ЧелГУ (лекции уже этим летом проводят преподаватели и студенты).

«Выбирая вуз, смотрите не только на специальность, но и на среду для развития, – обратился Сергей Таскаев к абитуриентам и родителям. – ЧелГУ, как часть проекта «Новая школа», создает эту современную, динамичную среду для качественного образования и успешного будущего молодежи Южного Урала».

Челябинск, Софья Артемьева

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