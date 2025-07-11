В Челябинске еще шесть сотен домов останутся без горячей воды

В Челябинске стартует четвертый этап опрессовки тепловых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», с 15 по 29 июля пройдет 4-й этап испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.

Теплоэнергетики проверят 96,5 километров тепловых сетей. Испытания пройдут в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 578 многоквартирных домов, 87 социальных учреждений.

Адреса домов, попадающих под ограничения, здесь.

Напомним, 8 июля стартует третий этап опрессовок. В ходе него горячую воду отключили в 817 многоквартирных домах, 42 дошкольных, 40 учебных и 15 лечебных учреждениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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