В суде по «Южуралзолоту» заявили о подарках семье южноуральского губернатора

В Советском районном суде Челябинска началось рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ о возвращении государству золотопромышленного холдинга «Южуралзолото» (ЮГК) и ряда других компаний. Свидетели заявили о фактах «неформальных отношений» владельца ЮГК Константина Струкова с губернаторской четой, а также с другими чиновниками. Заседание было закрытым, но некторые озвученные данные стали известны прессе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе заседания показания дал предприниматель Сергей Евтеев. По словам бизнесмена, ему только формально принадлежали доли в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», ООО «Трансальянс», ООО «Южноуральская технологистическая компания» и ООО «Уралтранскомплект», бенефициаром которых выступал Константин Струков.

Как рассказал Евтеев, записанные на него фирмы не раз передавали по просьбе Струкова губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его жене Ирине Текслер подарки к праздникам. Свидетель утверждает, что он лично готовил для губернаторской семьи продовольственные наборы, в которые входили яблоки, овощи и сок собственного производства. Супруга губернатора и его заместитель Анатолий Векшин получили абонементы в возглавляемый Евтеевым фитнес-клуб. Правда, г-жа Текслер воспользовалась им лишь раз. Заявил Евтеев и о том, что супруге главы региона отправляли коробки с вином и шампанским.

«Однако этим неформальное общение не ограничивалось: по просьбе Ирины Текслер, поведал господин Евтеев, периодически организовывались ужины в принадлежащем Константину Струкову ресторане БЦ «Челябинск-Сити», где ей предоставлялась 25-процентная скидка, – пишет «КоммерсантЪ». – Кроме того, за счет средств УК ЮГК были оплачены счета, связанные с празднованием в январе 2024 и 2025 годов дня рождения ее мужа – Алексея Текслера. Речь идет об организации двух фуршетов в парке «Зарядье» в Москве на суммы от 400 тысяч до 800 тысяч рублей».

Ирина Текслер, являющаяся учредителем «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», арендовала для организации помещения в «Челябинск-Сити». Плата за 100 квадратных метров была лишь символической – всего 5 тысяч рублей.

Интересно, что в этом же бизнес-центре дважды проходили мероприятия Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, в которых принимал участие глава региона.

О презентах южноуральским чиновникам рассказала в суде и вице-президент УК ЮГК Лариса Ивлева, карьера которой связана со структурами, входящими в холдинг «Южуралзолото», с 1993 года. В частности, речь шла о подарочных сертификатах высокопоставленным чиновникам. Например, бывшему первому заместителю губернатора Челябинской области, а ныне врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирине Гехт и другим.

Напомним 3 июля стало известно об иске Генеральной прокуратуры России, требующей изъять у Константина Струкова и его доверенных лиц акций золотодобывающего холдинга, а также других активов.

В ведомстве считают, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре считают основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

В связи с этим надзорное ведомство требует вернуть ПАО «Южуралзолото Группа компаний», УК «ЮГК», компанию «Хоум», занимающуюся вентиляцией и кондиционированием под брендом «Уралвент», и ООО «Бизнес-Актив» (управляет деловым центром «Челябинск-Сити») в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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