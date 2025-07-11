Прокуратура выслушает жалобы южноуральцев на ЖКХ, нарушения жилищных прав, прав инвалидов и детей

Прокуратура Челябинской области запустила «горячую линию» по вопросам нарушения социальных прав граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, «горячая линия» будет работать с 11 по 18 июля.

На нее можно обратиться с вопросами:

нарушений в жилищно-коммунальной сфере;

несоблюдения жилищных прав;

обеспечения инвалидов положенными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации;

соблюдения прав несовершеннолетних.

По вопросам нарушения прав несовершеннолетних по телефонам: 8 (351) 239-21-08, 239-21-07.

По вопросам нарушений в сфере ЖКХ, жилищных прав граждан, прав инвалидов по телефону: 8 (351) 239-20-27.

Обращаться с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16-45.

В выходные дни и нерабочее время прием сообщений осуществляется по телефону: 8(904)9326693.

Челябинск, Виктор Елисеев

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