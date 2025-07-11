Прокуратура выслушает жалобы южноуральцев на ЖКХ, нарушения жилищных прав, прав инвалидов и детей

Прокуратура Челябинской области запустила «горячую линию» по вопросам нарушения социальных прав граждан.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, «горячая линия» будет работать с 11 по 18 июля.
На нее можно обратиться с вопросами:
нарушений в жилищно-коммунальной сфере;
несоблюдения жилищных прав;
обеспечения инвалидов положенными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации;
соблюдения прав несовершеннолетних.
По вопросам нарушения прав несовершеннолетних по телефонам: 8 (351) 239-21-08, 239-21-07.
По вопросам нарушений в сфере ЖКХ, жилищных прав граждан, прав инвалидов по телефону: 8 (351) 239-20-27.
Обращаться с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16-45.
В выходные дни и нерабочее время прием сообщений осуществляется по телефону: 8(904)9326693.
Челябинск, Виктор Елисеев
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