В Магнитогорске перед судом предстанет сотрудница турагентства, обманувшая клиентов на 10 миллионов рублей

В Челябинской области в суд направили уголовное дело в отношении турагента, обманувшей полсотни клиентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, «надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве, а также присвоении и растрате.

По версии следствия, в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года женщина, работавшая в турагентстве «Nextour», получила от южноуральцев деньги на приобретение путевок, однако бронирование туров не произвела.

Таким образом она похитила у 49 клиентов около 10 миллионов рублей.

Кроме того, в декабре 2022 года турагент не вернула туристу за несостоявшуюся поездку свыше 158 тысяч рублей. А в сентябре 2024 года, используя доверительные отношения с клиентом турагентства, оформила займ на 1,1 миллиона рублей, изначально не намереваясь возвращать деньги.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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