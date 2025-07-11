«27 переломов ребер»: челябинец до смерти забил отца-пенсионера, приняв его за вора

Уголовное дело о жестоком убийстве пожилого челябинца направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла в феврале текущего года. У челябинца был день рождения, и к нему в гости зашел его 78-летний отец.

Как рассказал именинник следователям, во время застолья он сильно перебрал со спиртным и пошел спать, решив, что отец покинул квартиру. Проснулся из-за шума, увидел незнакомого мужчину и решил, что тот незаконно проник в квартиру. Повалил «незнакомца» на пол, стал осыпать ударами, а затем бросился к соседке, попросив ее вызвать полицию и скорую помощь.

Когда в квартиру прибыли сотрудники полиции, отец хозяина (именно его он принял за незваного гостя) был еще жив. Пенсионера доставили в больницу. Однако повреждения были слишком тяжелыми – не менее 27 переломов ребер и многочисленные раны головы. Несмотря на усилия медиков, через 2 часа после госпитализации мужчина скончался.

Челябинец вину признал полностью, признавшись: в день трагедии был настолько пьян, что лишь спустя день понял произошедшее. Ведь даже когда в доме были полиция и медики, узнать отца он так и не смог.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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