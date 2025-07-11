В Челябинске закроют движение трамваев к железнодорожному вокзалу

В выходные трамваи №3, №5, №7 и №16 в Челябинске изменят маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», для обеспечения безопасности пассажиров на время восстановительных работ в зоне остановочного пункта «Площадь Революции» закрывается движение вагонов в сторону железнодорожного вокзала с 12 часов субботы, 12 июля, до 6 часов понедельника, 14 июля.

На время действия ограничений трамваи будут направлены:

№3: ЧМК – Российская – Карла Маркса – Оперный театр – Труда – Российская – ЧМК;

№5 и №7: ЧГРЭС – Российская – Депо №1 – Горького – ЧЭМК;

№16: Чичерина – Российская – Труда – Оперный театр – Карла Маркса – Депо №1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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