12-14 июля ожидаются следующие события – Челябинск

12.07.2025, суббота

09:00 Челябинск – Беговые соревнования и утренняя зарядка (Экопарк, ориентир – ул. Захаренко, 17/1)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Занятие по фитнесу (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – «Рыжий Фест: пролог» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Занятие «Дизайнер компьютерных игр» в рамках проекта «Лаборатории креативных профессий 3.0» (ноутбук – с собой) (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс от художницы Ирины Николаевой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Иммерсивная экскурсия по памятным местам Великой Отечественной войны «Челябинск героический» (Алое поле, Храм Александра Невского)

16:00 Челябинск – Развлекательное мероприятие (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3а)

18:00 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

13.07.2025, воскресенье

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

14:00 Челябинск – Презентация книги Марии Лазаревой «Пути пробуждения» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

16:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

19:00 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

14.07.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube