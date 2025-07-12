В центре Челябинска сломали памятник культуры. Но обещают собрать новый

Челябинских краеведов возмутил снос старинного здания в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , разбирать дом Агрова-Кузнецова, расположенный в самом центре Челябинск на улице Цвиллинга, начали на этой неделе. К выходным от здания практически ничего не осталось.

На сегодня, 12 июля, над подвалом и фундаментом возвышаются лишь несколько стен. Все остальное рабочие разобрали.

В министерстве архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области назвали работы первым этапом реставрации. По словам чиновников, почти все деревянные конструкции пришли в негодность и восстановлению уже не подлежали. Однако краеведы так не считают.

«Вчера «реставраторы» варварски разломали деревянную часть старинного дома. Хотя даже по проекту дом должны были разобрать, а не разломать. Большая часть бревен восточного и южного фасадов вполне пригодна для дальнейшего использования, – рассказал известный челябинский краевед и общественник Юрий Латышев. – Но увы... Проще соорудить деревянный новодел. Под вопросом сохранение подвальной части дома. Там есть комната со сводиками и рельсы 1894 года. Сохранят ли их? Проектом предусматривается облицовка фундамента чем-то вроде керамогранита, хотя в оригинале использовался только кирпич».

В областном правительстве не скрывают: речь, действительно, идет, скорее, о новоделе.

«Проект реставрации направлен на сохранение архитектурной идентичности, но при этом мы приспосабливаем объект под современное использование. И в первую очередь мы проводим противоаварийные мероприятия: разборку аварийных конструкций, укрепление фундамента. Впоследствии мы по факту соберем новый объект с сохранением его исторического облика – благо, фотоматериалов по нему осталось очень много, и мы полностью представляем, каким дом был раньше, с учетом ранее утраченных элементов декора», – сообщила ранее в эфире радио «Комсомольская правда – Челябинск» министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Ольга Никитина.

Напомним, объект культурного наследия регионального значения «Дом Агрова – Кузнецова», расположенный по улице Цвиллинга – 8, был построен в последней трети XIX века: в 1883 году он уже числился за женой городского чиновника – титулярного советника Алексея Агрова – и описывался как «дом в семь комнат с кухней внизу». В 1901 году его выкупил купец Бреслин, который в 1902 году продал его за 5 тысяч рублей гражданину Шмелькину, а тот в 1903 году уступил за ту же сумму купцу Кузнецову.

Как дом купца Кузнецова здание в 2017 году получило статус объекта культурного наследия. И считалось одной из самых красивых из уцелевших в Челябинске дореволюционных построек. Челябинский художник Тимур Дидишвили предлагал открыть в купеческом доме художественную галерею, в ответ ему предложили поучаствовать в торгах: областной фонд имущества хотел продать здание за 13 миллионов 382 тысяч рублей, предполагая, что его выкупят под офис или ресторан.

Однако покупателей не нашлось. Тогда здание уценили более чем в 13 миллионов раз и вновь выставили на торги, обозначив стартовую цену в 1 рубль 20 копеек. Это предложение вызвало интерес, и в феврале 2019 года состоялись торги.

По информации областного фонда имущества на дом №8 по улице Цвиллинга претендовали 11 участников конкурса. Наибольшую цену – 3 миллиона рублей – предложил индивидуальный предприниматель Мерзляков.

В течение года он должен был отреставрировать и восстановить здание до первоначального состояния в соответствии с эскизным проектом. Но что-то пошло не так.

Тогда министерство имущества вновь объявило торги на тех же условиях, скорректировав лишь сроки выполнения восстановительных работ – до 31 мая 2020 года.

Второй аукцион привлек внимание лишь двух участников. Победителем оказался владелец строительной компании Арман Навасардян, предложивший за здание 1,5 миллиона рублей. Но через некоторое время и он отказался выкупать памятник архитектуры.

Перед третьими торгами минимущества подготовило новые условия приватизации объекта, согласно которым вернуть зданию исторический облик новый собственник был обязан до 1 октября 2022 года. Возможно, именно это позволило поднять цену до 2 миллионов рублей.

На объект претендовали пять заявителей. В итоге победителем признано ООО «Флагман». Но и после этого работы так и не начались, а здание продолжало разрушаться.

Наконец, в 2023 году суд постановил вернуть здание в государственную собственность. А весной прошлого года с подрядной организацией из Екатеринбурга заключили договор на реставрацию объекта. Согласно техзаданию, подлинные конструкции деревянного здания нужно было максимально сохранить. Работы должны быть завершены до 10 декабря 2025 года.

Итогом работ должно стать приспособление памятника для использования в качестве Центра современной музыки (его планируется открыть в 2026 году в качестве структурного подразделения Челябинской филармонии).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube