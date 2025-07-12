Из кранов челябинцев хлынула грязная вода. Полсотни водоматов перевели в бесплатный режим

Жители Челябинска жалуются на грязную воду из-под крана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , жители нескольких районов Челябинска пожаловались сегодня, 12 июля, на воду бурого цвета.

По словам челябинцев, грязная вода пошла из кранов утром субботы.

Ранее в МУП ПОВВ предупредили жителей областного центра о возможном ухудшении качества водопроводной воды. Как уточнили на предприятии, 9 июля здесь начались технологические переключения между водоводами для выполнения работ по переврезке на новый водовод в Сосновском районе. Изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах возможно в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска, заявляли в МУП ПОВВ.

Работы займут неделю – с 9 по 15 июля.

Сегодня в телеграм-канале предприятия сообщили, что для обеспечения жителей альтернативным источником питьевой воды временно переведены в бесплатный режим водоматы, расположенные по следующим адресам:

Советский район:

№263 Блюхера, 2

№3 Блюхера, 81а

№5 Воровского, 19а

№142 Воровского, 61 б

№232 Доватора, 10

№89 Доватора, 16

№238 Доватора, 24

№279 Доватора, 27

№268 Елькина, 92 а

№197 Знаменская, 12

№235 Ковшовой, 13

№257 Корабельная, 10

№76 Крупской, 46

№6 Кузнецова, 15

№38 Кузнецова, 35

№259 Кузнецова, 5

№245 Курчатова, 1

№138 Курчатова, 14

№135 Курчатова, 4а

№251 Курчатова, 8 б

№255 Мебельная, 51

№195 Мебельная, 75

№161 Овчинникова, 12

№250 Овчинникова, 6 а

№248 Орджоникидзе, 41

№10 Плеханова, 4

№190 Российская, 204

№147 Рылеева, 2 б

№187 Свободы, 90 а

№108 Сулимова, 75В

№170 Тарасова, 42

№219 Трактовая, 21

№174 Цвиллинга, 61

№144 Цвиллинга, 66

№7 Цвиллинга, 79а

№247 Цвиллинга, 88

№105 Шаумяна, 83

№121 Ширшова, 11б/1

№253 Ярославская, 16

Центральный район:

№119 Энгельса, 75а

№243 Энтузиастов, 15

№131 Энтузиастов, 25а

Ленинский район:

№260 Барбюса, 128а

№123 Барбюса, 134в

№100 Барбюса, 144д

№101 Барбюса, 270

№60 Барбюса, 3

№254 Барбюса, 63 №233 Дзержинского, 104

№143 Дзержинского, 125

№162 Дзержинского, 93а

Челябинск, Виктор Елисеев

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