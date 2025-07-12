Из кранов челябинцев хлынула грязная вода. Полсотни водоматов перевели в бесплатный режим

Жители Челябинска жалуются на грязную воду из-под крана.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители нескольких районов Челябинска пожаловались сегодня, 12 июля, на воду бурого цвета.
По словам челябинцев, грязная вода пошла из кранов утром субботы.
Ранее в МУП ПОВВ предупредили жителей областного центра о возможном ухудшении качества водопроводной воды. Как уточнили на предприятии, 9 июля здесь начались технологические переключения между водоводами для выполнения работ по переврезке на новый водовод в Сосновском районе. Изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах возможно в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска, заявляли в МУП ПОВВ.
Работы займут неделю – с 9 по 15 июля.
Сегодня в телеграм-канале предприятия сообщили, что для обеспечения жителей альтернативным источником питьевой воды временно переведены в бесплатный режим водоматы, расположенные по следующим адресам:
Советский район:
№263 Блюхера, 2
№3 Блюхера, 81а
№5 Воровского, 19а
№142 Воровского, 61 б
№232 Доватора, 10
№89 Доватора, 16
№238 Доватора, 24
№279 Доватора, 27
№268 Елькина, 92 а
№197 Знаменская, 12
№235 Ковшовой, 13
№257 Корабельная, 10
№76 Крупской, 46
№6 Кузнецова, 15
№38 Кузнецова, 35
№259 Кузнецова, 5
№245 Курчатова, 1
№138 Курчатова, 14
№135 Курчатова, 4а
№251 Курчатова, 8 б
№255 Мебельная, 51
№195 Мебельная, 75
№161 Овчинникова, 12
№250 Овчинникова, 6 а
№248 Орджоникидзе, 41
№10 Плеханова, 4
№190 Российская, 204
№147 Рылеева, 2 б
№187 Свободы, 90 а
№108 Сулимова, 75В
№170 Тарасова, 42
№219 Трактовая, 21
№174 Цвиллинга, 61
№144 Цвиллинга, 66
№7 Цвиллинга, 79а
№247 Цвиллинга, 88
№105 Шаумяна, 83
№121 Ширшова, 11б/1
№253 Ярославская, 16
Центральный район:
№119 Энгельса, 75а
№243 Энтузиастов, 15
№131 Энтузиастов, 25а
Ленинский район:
№260 Барбюса, 128а
№123 Барбюса, 134в
№100 Барбюса, 144д
№101 Барбюса, 270
№60 Барбюса, 3
№254 Барбюса, 63 №233 Дзержинского, 104
№143 Дзержинского, 125
№162 Дзержинского, 93а
Челябинск, Виктор Елисеев
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