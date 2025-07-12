Фигурант дела о национализации «Южуралзолота» снялся с выборов в заксобрание Челябинской области

Бизнесмен, рассказавший о подарках губернатору, снял свою кандидатуру с выборов в южноуральский парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , предприниматель Сергей Евтеев, выступавший свидетелем в деле о передаче государству ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК) и других активов, находившихся под контролем вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, утратил статус выдвинутого кандидата. Информация об этом размещена на сайте избирательной комиссии Челябинской области.

Ранее Евтеев выдвинул свою кандидатуру в Законодательное собрание Челябинской области по Верхнеуральскому округу №24 (в него входят Уйский район, Верхнеуральский, Нагайбакский, Пластовский и часть Чесменского муниципальных округов). До этого округ был, по сути, вотчиной Константина Струкова. И именно он, по словам Евтеева, предложил ему идти в заксобрание вместо себя.

Двух предпринимателей долгое время связывали деловые отношения. Как рассказал Евтеев в суде, ему формально принадлежали доли в уставном капитале ООО «Арбат-Сити», ООО «Трансальянс», ООО «Южноуральская технологистическая компания» и ООО «Уралтранскомплект», бенефициаром которых выступал Константин Струков.

Именно Сергей Евтеев, выступая в судебном заседании, рассказал о подарках, которые по просьбе Струкова готовил и прередавал южноуральским чиновникам. В том числе губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его супруге.

Напомним, вчера, 11 июля, Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК) и других активов и передаче их в доход государства.

В суд надзорное ведомство обратилось в начале июля. Оно потребовало изъять у Константина Струкова и его доверенных лиц акций золотодобывающего холдинга (депутату и его окружению принадлежит 67,85% акций), а также других активов: 100%-й доли в УК ЮГК, долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

В ведомстве заявили, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение. Кроме того, в прокуратуре утверждали, что доходы от деятельности холдинга Струков и члены его семьи выводят за границу, тратят на покупку недвижимости, автомобилей, яхт и других предметов роскоши, а не направляют на дальнейшее развитие холдинга и поддержание работоспособности оборудования.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре считают основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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