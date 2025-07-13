В южноуральском селе в огне погибли два человека. Один из них пытался спасти хозяев

В Фершампенуазе два человека погибли во время пожара.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла на улице Карла Маркса в селе Фершампенуаз (административный центр Нагайбакского района).

Загорелись жилой двухэтажный дом, гараж и баня. В результате происшествия погибли два человека – хозяин дома и очевидец, который пытался оказать помощь на пожаре.

В доме также находилась женщина, ее односельчане сумели спасти из огня.

Пожар был ликвидирован на площади 270 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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