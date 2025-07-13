В Миассе подросток на питбайке сбил 13-летнюю школьницу. Возбуждено уголовное дело

Руководство СКР взяло на контроль расследование уголовного дела, после которого школьница попала в реанимацию.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах ДТП в Челябинской области, в результате которого пострадала несовершеннолетняя.
Авария произошла вечером в пятницу, 11 июля, на лесной дороге в Миассе, недалеко от улицы 60 лет Октября.
Подросток на питбайке сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Школьницу госпитализировали в отделение реанимации местной больницы.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело», – заявили в силовом ведомстве.
Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального следственного управления Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Челябинск, Виктор Елисеев
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