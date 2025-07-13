На границе Челябинского городского бора построят новую дорогу

Проезд с тротуарами обустроят к стадиону «Инга» и конькобежной школе в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сделать удобный и безопасный подход к спортивным объектам поручил глава города Алексей Лошкин.

«Долгое время единственный путь на «Ингу» на автомобиле или с остановки общественного транспорта пролегал через территорию школы-интерната №4, что не только создавало определенные трудности, но и противоречило требованиям безопасности для социальных учреждений. Родители воспитанников спортшколы, руководство интерната и отдыхающие просили решить эту проблему», – рассказали представители городских властей.

В ближайшее время подрядчик администрации Центрального района приступит к обустройству отдельного проезда к стадиону и спортшколе. На специально отведенном земельном участке, который, подчеркнули в мэрии, не относится ни к городскому бору, ни к его охранной зоне, до сентября 2025 года появится дорога с тротуарами.

«В начале недели начнется расчистка территории, попадающей в зону нового проезда, от самосевных деревьев породы «клен ясенелистный». Все необходимые разрешения от управления экологии и природопользования получены. В качестве компенсации вдоль новой дороги высадят ценные породы деревьев», – сообщили чиновники.

Впрочем, далеко не все горожане встретили известие о новом строительстве вблизи городского бора с одобрением. Расстояние от остановки общественного транспорта до стадиона – менее 200 метров, и преодолевать их на автомобиле совсем не обязательно, отмечают критики. Власти могли бы ограничиться оборудованием тротуара, а рядом с остановкой организовать парковку для автомобилей. Новый же проезд только увеличит антропогенную нагрузку на памятник природы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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