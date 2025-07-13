В Челябинске в троллейбусе «взорвалось» стекло. Пострадала пассажирка

Челябинка получила повреждения из-за лопнувшего стекла в новом троллейбусе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем воскресенья, 13 июля, в троллейбусе №14 на Комсомольском проспекте недалеко от остановки «Пионерская».
Во время движения в салоне лопнула стеклянная перегородка. «Вдруг все это стекло как будто взорвалось, и на меня посыпались его куски, – цитирует 74.ру девушку, ехавшую в троллейбусе. – Стекло было на голове, мне поранило руки, все ноги были в осколках. Приехал мой муж, ДПС, меня отвезли в больницу».
В ОКБ №3 женщине оказали необходимую помощь, госпитализация ей не понадобилась. По словам челябинки, после аварии у нее повысилась температура.
Госавтоинспекция Челябинска выясняет все обстоятельства произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
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