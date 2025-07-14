В Челябинске собираются наказывать рублем за несанкционированные граффити

В Челябинске собираются наказывать рублем тех, кто рисует на стенах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные уличные художники повадились расписывать каракулями все подряд: от подстанций и фасадов домов до памятников культуры и муралов. Управляющие компании не успевают закрашивать эти художества: на восстановленном месте тут же появляется новый рисунок. Поэтому бесконечно приходится тратить не только средства на краску, но и отвлекать сотрудников от других работ.

Сегодня мэр Алексей Лошкин поручил УК посчитать расходы на уничтожение несанкционированного граффити и борьбу с вандализмом. Счета намерены предъявлять авторам рисунков. Если найдут, конечно. Пока успехи в этом планы мизерны.

В городских соцсетях периодически возникает спор, имеют ли право на существование спонтанные граффити. Уличные художники заявляют, что таким образом самовыражаются, а их рисунки – это тоже произведение искусства.

Челябинск, Софья Артемьева

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