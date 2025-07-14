В Челябинске заведующую детсадом оштрафовали за столкновение детей во время игры

В Челябинске заведующую детским садом оштрафовали за столкновение детей во время игры.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в мае текущего года 4-летняя девочка столкнулась с другим ребенком и ударилась об пол, получив закрытый перелома наружного мыщелка плечевой кости. Все это происходило на глазах воспитателя.
Согласно медицинскому заключению, у ребенка установлена легкая степень причинения вреда здоровью.
«Это свидетельствует об отсутствии постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников и ненадлежащем осуществлении обязанностей по присмотру и уходу за воспитанниками, – завили в ведомстве. – По результатам проверки в отношении заведующей дошкольного образовательного учреждения возбуждено административное дело по вынесено постановление, предусмотренное ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций)».
Мировой суд оштрафовал должностное лицо 10 тыс. рублей.
Челябинск, Софья Артемьева
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